[Vídeo] Així són les celebracions a Baqueira Beret: salutacions feixistes i Manolo Escobar

Això és @baqueira_beret , on es veu que es pot fer la salutació feixista impunement. Quina vergonya. pic.twitter.com/KELTyIujwI

L'exdiputada de la CUP Mireia Boya, ha difós un vídeo a través de les xarxes socials on s'hi pot veure una persona a l'estació d'esquí de Baqueira Beret fent una salutació feixista mentre sona la cançó Y Viva España, de Manolo Escobar.

