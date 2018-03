Artadi: ''El pacte de Govern entre JxCat i ERC segueix vigent i les relacions amb la CUP no estan trencades''

Última actualització Dilluns, 26 de març de 2018 10:00 h

No es plantegem que Puigdemont renunciï a l'acte de diputat i, ara, amb l'euroordre sí que podria votar telemàticament.

Gerard Sesé @gerardsese | Elsa Artadi, portaveu de Junts per Catalunya, ha visitat Els Matins de TV3 per a ser entrevistada. L'actualitat política i a la situació amb la qual queda el partit després de l'empresonament de Jordi Turull i la detenció del president Carles Puigdemont, han centrat la conversa, així com els contactes amb ERC i la CUP.

Elsa Artadi ha reconegut que la judicialització que afecta al partit és "pel grup de JxCat, igual que per la gent del carrer, és una violació de la democràcia d'una crueltat immensa". Sobre la possible extradició del president ha assegurat que "no hi ha cas. No tenen cas contra el moviment independentista perquè sempre ha estat pacífic malgrat les provocacions". També ha demanat serenitat a la ciutadania perquè "no caigui en provocacions, que és el que volen".

Sobre el discurs de Roger Torrent ha valorat que està "molt benvingut el front comú. Però no val només per fer una foto. S'ha de traslladar en fets al Parlament". També ha explicat que "amb els elements que tenim, cal veure com fem Puigdemont president, no simbòlic, sinó president de veritat". Ha recordat que no hi ha cap intenció que Puigdemont renunciï a l'acte de diputat i ha mencionat la possibilitat que ara sí que pugui delegar el vot amb l'activació de l'euroordre.

Artadi ha assegurat que "el pacte de Govern entre JxCat i ERC segueix vigent i les relacions amb la CUP no estan trencades''. En aquest sentit ha dit que "no és un problema d'un acord entre els independentistes. La relació és fluida" i ha explicat que divendres diputats de JxCat estaven reunits amb Carles Riera.

Sobre ampliar la base amb els comuns, l'economista ha dit que "una cosa és que tinguem confluències amb els comuns, però la gent no ha votat un govern amb comuns".

