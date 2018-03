Crida per eliminar els encaputxats de les futures concentracions republicanes

Última actualització Dilluns, 26 de març de 2018 11:35 h

La xarxa s'organitza contra els violents

Gerard Sesé @gerardsese | Les concentracions que es van dur a terme ahir per part de ciutadans sobiranistes que volien mostrar el seu suport a Carles Puigdemont després de ser detingut a Alemanya i per demanar justícia i llibertat dels presos polítics que manté Espanya van acabar amb càrregues dels Mossos. Alguns encaputxats que van actuar de manera més radical han centrat el focus d'atenció.

Sobre l'individu d'ahir de la foto, què en sabem? Acabo de parlar amb testimonis que hi van parlar i es va identificar com un exmilitar holandès, practicant de l'art marcial Krav Magà (utilitzada per militars israelians). En prou feines parlava castellà i ni un borrall de català. pic.twitter.com/XSXq3wrSlf — Jordi Borràs (@jordiborras) 26 de març de 2018

D'ahir cal extreure una lliçó: fora encaputxats de les nostres concentracions!!!

La gent de pau ens mobilitzem a cara descoberta.#PrimaveraCatalana #ForaEncaputxats — Bombers per la República (@ANC_Bombers) 26 de març de 2018

sobre els fets d'ahir, unes petites reflexións.



1. Hem de deixar de dir que hi han infiltrats dins de la Brimo dels Mossos. No n'hi han. Sempre han estat així de violents. I sempre ho serán.



2. Hem de deixar d'assenyalar amb el dit a possibles "infliltrats"

[FIL] — Paul (@polixos) 26 de març de 2018

I perdoneu, eh? Però en aquesta foto compto mínim 10 encaputxats amb la cara tapada! Expulsem a aquesta gent! No ens calen! pic.twitter.com/WZkv8pworX — Bernat Picornell Grenzner (@bernatpicornell) 25 de març de 2018

Fora encaputxats violents dels nostres carrers #PrimaveraCatalana — Ben Cuit #Dempeus (@Ben_Cuit) 25 de març de 2018

Fora els encaputxats de les nostres manifestacions mentre pretenem que siguin pacífiques. Tot i la intensitat i gravetat del moment, ahir només van ser uns quants contenidors cremats, no permetem que vagi a més. L'encaputxat del contenidor ja te la cara identificada a Twitter. https://t.co/JvQ9Wx24mJ — Jordi Patordi (@CMallerenga) 26 de març de 2018

Fora encaputxats i amb gorra de les manifestacions! Descobrim els violents! — raquelcastells (@Raquelcastells2) 26 de març de 2018

Hi ha infiltrats policils entre els manifestants de les concentracions? La resposta és que sí, és una pràctica habitual que policies de paisà s'infiltrin a les manifestacions per a facilitar informació de tot tipus. Però la pregunta més concreta és: hi ha policies infiltrats amb la cara tapada que generen aldarulls expressament per a poder justificar una càrrega? Aquí el debat és més obert.Alguns usuaris a través de la xarxa han identificat un encaputxat que cremava un contenidor com un Guardia Civil infiltrat. D'altres han advertit que la BRIMO dels Mossos sempre acaba actuant violentament sense la necessitat d'inflitrar ningú.Sigui com sigui, des dels CDRs i altres perfils sobirnaistes, així com periodistes i ciutadans, han fet una crida a través de les xarxes socials a apartar i senyalar els encaputxats amb comportaments violents perquè no malmetin el comportament pacífic i democràtic del moviment sobiranista. De fet, a vegades, hi ha professionals de la violència que busquen moments com aquests per a dur a terme les seves accions quasi com a hobbie. De fet, Jordi Borràs explica que el famós encaputxat que cremava un contenidor "es va identificar com un exmilitar holandès, practicant de l'art marcial Krav Magà (utilitzada per militars israelians). En prou feines parlava castellà i ni un borrall de català".