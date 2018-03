Identifiquen a un Mosso que es va enfrontar a la BRIMO

La portaveu dels Mossos ha reconegut però que no estava agredint als seus companys i ha confirmat que se l'ha identificat.

L'agent, segons han confirmat tant La Vanguardia com el Crónica Global, es trobava fora de servei, però el seu comportament l'ha delatat, i els seus companys li han demanat que s'identifiqués. D'aquesta manera ha revelat la seva vinculació amb el cos policial.

