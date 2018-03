Així ha estat l'espinonatge a Puigdemont

26 de març de 2018, 13.12 h

Per què NO expliqueu com ha estat l'espionatge, per exemple i entre d'altres centenars de periodistes "desafectes al règim", a JAUME REIXACH, fundador i director de "El Triangle", per encàrrec de les clavagueres de Cony - vergència (Turull!!) i dut a terme per la vostra policia política, la Gestapo dels CaliMotxos d'Esquadra...?