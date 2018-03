JxCat, ERC i la CUP inicien la batalla política per investir Puigdemont

Última actualització Dilluns, 26 de març de 2018 12:30 h

Presenten dues propostes de resolució per poder investir el president legítim

@JoanSole_ | Després d'un cap de setmana agitat, JxCat, ERC i la CUP han encetat la batalla política per poder investir el president legítim de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Les forces republicanes han registrat dues propostes de resolució en defensa dels drets del diputat Sànchez a partir de l'informe de l'ONU, que serveix per defensar també la candidatura del president Puigdemont per ser investit. A més, també es demana un posicionament de la cambra en pro de l'alliberament dels presos polítics.

Des de Junts per Catalunya apunten que han demanat que les propostes es tramitin per "urgència extraordinària" i, per tant, que es reuneixi la Mesa i Junta de Portaveus per debatre-ho, perquè es tramiti i s'incorpori a l'ordre del dia del proper ple.