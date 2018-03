Els antifeixistes de Neumünster convoquen una concentració per aquest dilluns

Última actualització Dilluns, 26 de març de 2018 13:30 h

També n'hi ha de convocades per dimarts

A.S.| Els antifeixistes de Kiel han organitzat aquest diumenge una concentració per mostrar el rebuig a la detenció de Carles Puigdemont per part de la policia alemanya.

Però la concentració de diumenge no ha estat l'única prevista. Aquesta tarda, els antifeixistes de Neumünster, el municipi on es troba retingut Puigdemont, organitzen manifestació a les 17.00 hores i una altra per aquest dimarts a les 18.30 hores.

Sota el lema "Tots units contra la repressió" i "per una Catalunya lliure", exigeixen la llibertat dels presos polítics.

