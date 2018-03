Arrimadas demana per telèfon la dimissió de Torrent

Ha criticat les accions del president del Parlament durant els darrers dies i la convocatòria d'un ple -"en funció de l'agenda judicial"- el passat dijous, que havia de servir per investir Jordi Turull. Divendres, la justícia espanyola va enviar-lo a presó però -per a Arrimadas- és Torrent qui "està allargant el problema". Arrimadas ha demanat Torrent que "doni la cara" i ha recordat que el ple de Turull "encara no ha estat desconvocat".Per això, ha anunciat que la seva formació presentarà un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional. "Ens estem acostumant a aquesta utilització partidista del Parlament per part del seu president", ha dit per retreure Torrent que fa "mítings d'ERC" des del seu càrrec a la cambra catalana. Després que Torrent fes ahir un discurs -en gran part, criticat per l'independentisme- instant a la calma i al diàleg, Arrimadas segueix insistint que el president del Parlament "actua de forma arbitrària" i poc "neutral".