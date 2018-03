La CUP condemna les actuacions dels Mossos i exigeix la dimissió de Millo

Última actualització Dilluns, 26 de març de 2018 15:00 h

Asseguren que els agents van disparar bales de goma i amenaçar d’atropellar manifestants

Redacció| La CUP apareix, aquest dilluns, per "condemnar" la violència policial que es va viure ahir arreu de Catalunya. Els Mossos van intentar acabar així amb les multitudinàries manifestacions contra la detenció del president Carles Puigdemont a Alemanya i l'empresonament el passat divendres de cinc dirigents independentistes. En vista dels esdeveniments d'aquest cap de setmana, doncs, la formació ha demanat “explicacions públiques a tota la cadena de comandaments de l’operatiu” i al delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. També han exigit la seva dimissió.



En un comunicat, els cupaires han denunciat "la violència policial totalment desproporcionada amb les persones manifestants que, en molts casos, va vulnerar els principis de garanties de drets”. La CUP ha assegurat que -ahir- es van veure agents amb "pistoleres de bales de goma, prohibides pel Parlament de Catalunya durant la X legislatura , i en ocasions van utilitzar les porres per sobre de la cintura i fins i tot, a la ciutat de Barcelona van generar el pànic amb les furgonetes, amenaçant als manifestants d’atropellar-los”.



Per això, han mostrat “tota la solidaritat” amb els manifestants ferits i amb els detinguts a Barcelona. “Expressem tot el nostre suport a les persones i organitzacions que s’han llençat a la protesta pels presos polítics i persones exiliades, en contra de la repressió i pels drets democràtics. La CUP està al costat de les que lluiten ara i sempre pels drets socials, civils i polítics. Gràcies per sortir als carrers, a les carreteres, als balcons, a les places”, han conclòs, tot reiterant el seu “compromís amb la desobediència civil no violenta com a estratègia col·lectiva d’acció política” per acabar amb el "segrest de les institucions catalanes per part de l’Estat espanyol”.