El PSOE para els peus a l'''empatia'' d'Iceta amb els presos polítics

La número dos de Sánchez li recorda que en "cap cas" es pot investir un president republicà

@JoanSole_ | El crit a l'empatia que va pronunciar el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, dissabte passat en la sessió plenària ha xocat amb el posicionament del PSOE.

La mà dreta de Pedro Sánchez, Adriana Lastra, ha recordat aquest matí als socialistes catalans el poc marge de maniobra per articular un full de ruta alternatiu al del bloc del 155.

Segons els socialistes espanyols, no es pot permetre en "cap cas" que hi hagi un president republicà a la Generalitat que defensi el projecte d'emancipació nacional.

Iceta, que en l'última sessió plenària va posar sobre la taula la seva col·laboració per formar una "àmplia majoria" per fer front a la crisi "institucional, política, econòmica i social" del país, haurà de retrocedir en les seves intencions davant el posicionament del PSOE: "Ho hem dit sempre, no tenim res a veure amb la causa independentista, que és una causa insolidària. No hi ha banderes d'esquerres en la causa independentista. Que no ens busquin a nosaltres ni al PSC".



Amb tot, alguns ajuntaments socialistes a Catalunya també es desmarquen de la posició de Madrid. El ple de Castellar del Vallès -per exemple- ha exigit la posada en llibertat "immediata" de les preses i presos polítics, i que es reuneixin "les condicions que possibilitin el retorn de les persones exiliades, per facilitar una sortida dialogada i política al conflicte existent". L'alcalde, Ignasi Giménez (que ja es va rebutjar l'aplicació del 155 per part d'un partit del qual va estripar el carnet), ha llegit un text consensuat per Som de Castellar-PSC, ERC, Decidim i PDeCAT contra "una clara vulneració dels drets i les llibertats polítiques".

