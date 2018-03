Prova de foc pels sindicats majoritaris: se sumaran a la ''resposta sindical conjunta'' que demana la Intersindical-CSC?

Última actualització Dilluns, 26 de març de 2018 17:00 h

Demana una trobada urgent amb CCOO i UGT

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| "Una resposta conjunta des del món del treball de Catalunya". Això és el que ha demanat la Intersindical-CSC a CCOO i UGT davant la "gravetat" de l'escenari actual. El sindicat independentista ha fet una crida -aquest dilluns, a través d'un comunicat-

a concretar "una trobada" amb "caràcter d'urgència" amb els sindicats majoritaris per posar en comú les accions que es poden dur a terme des de l'àmbit sindical atesos els "esdeveniments polítics, socials i laborals" que està vivint Catalunya.

"La importància de l'actual moment històric fa necessari treballar amb amplitud de mires i trenar el màxim de forces per a respondre adequadament al que la majoria de la classe treballadora catalana reclama", ha defensat la Intersindical-CSC. Entre els motius per a la trobada, el sindicat sobiranista cita "la suspensió de l'autogovern del país i les conseqüències de l'aplicació de l'article 155", però també "la preocupant situació del sistema de pensions" o "l'empobriment de la classe treballadora".Durant les manifestacions que s'han dut a terme arreu del país de divendres a diumenge per la detenció a Alemanya del president Carles Puigdemont i l'alliberament dels presos polítics, la crida a la vaga general ha estat freqüent. Tot i que CCOO i UGT van implicar-se en l'aturada general de país del passat 3 d'octubre, cal recordar que no van secundar la vaga del 8 de novembre, convocada per la Intersindical-CSC. Degut a la seva negativa, van rebre un allau de crítiques i -fins i tot- el secretari general d'UGT, Camil Ros, va ser escridassat en parlar a la manifestació per l'aturada (que ell havia rebutjat recolzar) poc després de la repressió de l'Estat pel referèndum de l'1-O.