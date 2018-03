La detenció de Puigdemont a Alemanya podria ser il·legal

Última actualització Dilluns, 26 de març de 2018 18:00 h

La policia espanyola no tenia permís per actuar al país germànic

Gerard Sesé @gerardsese | La detenció de Carles Puigdemont a Alemanya podria haver estat il·legal. Hi ha dos factors que així ho podrien indicar i, tot apuntaria que, hi hauria vinculacions polítiques que segons una associació de drets humans d'Alemanya seria un "escàndol polític".

Actuació amb fons reservats

Una policia d'un estat no pot actuar més enllà de les fronteres del seu país sense l'autorització corresponent. Per tant, l'espionatge i seguiment que estan fent les clavegueres de l'Estat es poden dur a terme a través dels fons reservats. No podria ser d'una altra manera perquè destinar un pressupost públic demostraria la il·legalitat.

Praxis il·legals de la policia

L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-CuevillasSobre, ha parlat a Rac1 sobre el paper del CNI en la detenció del president i ha recordat que "no és legal posar una balisa (un objecte senyalitzador que envia senyals per GPS) al cotxe" tot i assegurar que "no seria la primera vegada". I és que, segons l'advocat de Puigdemont "és freqüent que apareguin furgonetes a fora de la casa de Waterloo per fer escombrat dels telèfons mòbils".

Alerta d'una associació de drets humans alemanya

La Gesellschaft für bedrohte völker, una organització internacional de drets humans amb seu a Alemanya que observa els polítics i vetlla pels drets minoritaris. Assegura en un article al seu web que "si es confirma la cooperació de l'Oficina Federal d'Investigació amb el servei secret espanyol en la detenció de Puigdemont, seria un escàndol polític" per tractar-se, com dèiem, una il·legalitat.

