[Vídeo] El fiscal alemany del cas Puigdemont assegura que ''naturalment'' hi ha la possibilitat que quedi lliure

Última actualització Dilluns, 26 de març de 2018 16:30 h

Remarca la separació de poders al país i assegura que la decisió és únicament de la justícia alemana

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| Parla per primera vegada el subfiscal general de l'estat federat d'Schelsvig-Holstein, que s'ocupa del cas del president Carles Puigdemont a Alemanya. En una entrevista a TV3, Ralph Döpper ha assegurat que "naturalment" hi ha "la possibilitat que el jutjat prengui una decisió que no suposi que el senyor Puigdemont estigui sota custodia". Cal saber -però- que no serà ell qui decideixi finalment sobre el president, ja que exerceix de titular en funcions de la fiscalia general del land. Serà el titular, quan torni de vacances, qui ho faci.



El fiscal alemany que porta el cas Puigdemont assegura que ''naturalment'' hi ha la possibilitat que quedi lliure pic.twitter.com/DmJzbiX9bB — directevideos (@directevideos) 26 de març de 2018



Alemanya defensa que "Espanya és un estat de dret"



Al seu torn, el govern alemany ha defensat aquest dilluns que "Espanya és un estat de dret". En una roda de premsa, i preguntat per la situació del president destituït Carles Puigdemont, el portaveu de l'executiu d'Angela Merkel, Steffen Seibert, ha reiterat que la situació catalana "s'ha de resoldre dins del marc legal i constitucional espanyol". Seibert també ha evitat les comparacions entre l'Estat espanyol i Turquia, assegurant que estan "fora de lloc". El govern alemany també ha recordat que el procés legal obert contra Puigdemont està en mans de les autoritats judicials regionals de l'estat de Schleswig-Holstein.

Ralph Döpper, en consonància amb el govern alemany, ha remarcat la separació de poders al país i ha insistit que el destí de Puigdemont depèn únicament de la justícia. Ha explicat que, aquest vespre, el mateix jutge que identifiqui Puigdemont serà l'encarregat de decidir si el deixa o no en llibertat mentre s'aclareix si finalment pot ser extradit a l'Estat espanyol. I, ha afegit: "el ministeri de justícia d'aquí no influeix en la nostra decisió per res, és una cosa molt clara i el Tribunal Superior també pren una decisió pròpia."Si -finalment- el jutge no decreta llibertat per a Puigdemont, aquesta mitjanit començarà el compte enrere de 60 dies fins a l'extradició en que la fiscalia haurà d'analitzar la demanda de l'Estat espanyol. "Estudiarem l'ordre de les autoritats espanyoles i presentarem una petició d'extradició al Tribunal Superior de Justicia de Schelsvig-Holstein. Si considera que hi ha fonament, hauríem de mirar con sí o no s'autoritza l'extradició", ha explicat Döpper . De moment, aleshores, avui hi hauria d'haver ja una decisió del jutjat de guàrdia sobre si Puigdemont queda en llibertat o -si a partir de demà- passa a disposició del Tribunal Superior de Justícia de Schelsvig-Holstein.