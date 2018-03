Die Linke: ''No creiem que Alemanya hagi d’extradir o enviar Puigdemont a Espanya''

Última actualització Dilluns, 26 de març de 2018 18:30 h

La formació d'esquerres alemanya ja va titllar diumenge de "vergonya" la detenció del president

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



A.S. | "No creiem que alemanya hagi d'extradir o enviar Puigdemont a Espanya". El portaveu de salut i sindicats de la formació alemanya d'esquerres Die Linke al Parlament d'Hamburg, Deniz Çelik, ha explicat en una entrevista a Revista Mirall que "part de la població alemanya està en xoc" per la detenció de Carles Puigdemont aquest diumenge.

"Els catalans han demanat de manera pacífica la independència i han votat a les eleccions. Puigdemont ha estat escollit democràticament, volen que sigui el seu president. Ara ha estat criminalitzat per fer exactament pel que va ser escollit. Quina democràcia és aquesta?", s'ha preguntat.

Çelik ha explicat que des de la formació s'espera que la Cancellera alemanya, Angela Merkel, intenti propiciar un diàleg: "Volem que el govern alemany intervingui per mediar en aquest conflicte per tal de poder començar un diàleg". Tot i això, ha assegurat que "no sabem com actuarà".

Des de Die Linke han criticat també l'actuació de la Unió Europea: "La UE diu que compartim valors democràtics però no hi ha hagut mediació en aquest conflicte". En aquesta mateixa entrevista també ha posat èmfasi en els "interessos econòmics "que té Alemanya amb Espanya.



Die Linke ja va dir aquest diumenge que qualificava de “vergonya” l’arrest de Puigdemont i que “hauria de ser posat en llibertat”.

Notícies relacionades