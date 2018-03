Trias posa Colau contra les cordes en emplaçar-la a actuar per Puigdemont

Última actualització Dilluns, 26 de març de 2018 17:30 h

Li demana liderar una delegació que viatgi a Alemanya en suport del president

Redacció| El líder del Grup Demòcrata (PDECat) a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha enviat una carta a l'alcaldessa Ada Colau per tal que doni "suport" de forma "clara i contundent" a Carles Puigdemont després de la seva detenció a Alemanya.

En aquest sentit, Trias demana a Colau que organitzi una "delegació" liderada per ella mateixa en què s'hi sumin "els representants de grups polítics municipals que s'hi vulguin afegir" per tal de viatjar fins a Alemanya i visitar Puigdemont "el més aviat possible". Segons el líder del PDeCAT, tots els representants tenen "una responsabilitat en la defensa pública dels drets i llibertats".A més Trias remarca que "l'Ajuntament de Barcelona té prou pes institucional a Europa i al món com per implicar-se en la defensa de causes que tots considerem justes”. Per això li ha exigit que surti en defensa dels drets civils i polítics que estan sent vulnerats; així com ho va fer fa uns dies quan va viatjar a Itàlia en suport a Proactiva Open Arms per demanar l'alliberament del seu vaixell.