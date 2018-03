Turisme de Barcelona destapa les mentides d'Albiol sobre les protestes en suport a Puigdemont

Última actualització Dilluns, 26 de març de 2018 19:00 h

El discurs de la por contra les dades

Redacció| Desprès de les protestes de divendres i diumenge al vespre, "la imatge de la ciutat no ha quedat malmesa". Ho diu el regidor de Turisme de Barcelona, Agustí Colom, que coincideix amb el president del consorci de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart. Segons Gaspart, no s'ha produït "cap anul·lació turística" i per això confia que aquesta Setmana Santa es desenvoluparà amb "normalitat”.

Unes declaracions que desmenteixen les paraules del president del PPC, Xavier Garcia Albiol, via Twitter. Segons ell, les mobilitzacions al carrer per la detenció a Alemanya del president Carles Puigdemont i l'empresonament de nous dirigents independentistes, no s'havien de dur a terme per no afectar el turisme a la capital catalana. Però l'ocupació hotelera de cara a aquest període festiu se situa a la vora del 80%, aproximadament com l'any passat.

Esta imagen de Barcelona en puertas de Semana Santa es la mejor noticia para aquellos que quieren arruinar el turismo nacional de la capital de Cataluña. pic.twitter.com/JGXaMNBUio — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 26 de marzo de 2018

De fet, tan Gaspart com Colom han afirmat que la ocupació turística "creix" durant els primers mesos de 2018. Si bé durant el gener creixia amb un 1,3% respecte al mateix mes de l'any passat, al febrer ja ho feia amb un 2,3% i la previsió és que el març es mantingui aquest augment. Per altra banda, Gaspart confia en què "es normalitzi la situació" i d'aquesta manera assegurar-se una bona campanya turística per a l'estiu.

El regidor de Turisme -amb tot- ha volgut diferenciar les mobilitzacions del turisme defensant que "la ciutat hi conviu pacíficament" i el fet que hi hagi concentracions o manifestacions és "paral·lel" a aquest motor econòmic de la capital catalana. La ciutat té per a ell "una resistència important", ja que després dels atemptats i la inestabilitat política d'aquesta tardor, la influència en turisme ha estat "variacions mínimes". Barcelona atrau a 15 milions i mig de turistes anuals.