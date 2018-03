[Vídeo] La catalanofòbia arriba als casaments dels espanyols

Última actualització Dilluns, 26 de març de 2018 19:30 h

Preguen perquè els "catalans tornin al camí del seny i el raciocini"

Redacció| L'unionisme porta ja temps obsessionat amb que el procés destrossa famílies, que entra fins la cuina dels catalans per immiscir-se en la seva intimitat més pura. Però quan surten a la llum vídeos com el que ha publicat avui 'Diario 16', queda clar que és important que cadascú es miri el seu propi mèlic.

Una captura de pantalla del vídeo

Una boda donde se reza por una España, grande y libre y por el regreso al redil de los catalanes. https://t.co/hRGlNbkClJ @BeatrizTalegon @MjosePintor @Eva_Maldonado_ pic.twitter.com/ZQFr6VVICi — Diario16 (@Diario_16) 26 de març de 2018 La resta de convidats sembla que opinen de la mateixa manera que l'orador, perquè responen amb riures i aplaudiments. És aleshores quan la càmera gira i podem veure el panorama de la celebració, on s'intueix un ambient -si més no- arcaic i caspós. Que cadascú jutgi.

Potser és una anècdota però exemplifica molt bé un fenomen generalitzat: la catalanofòbia que -des de fa uns anys- es respira a diversos indrets de l'Estat espanyol. Tant és el sentiment de rebuig a la lluita dels catalans per l'autodeterminació que ha arribat ni més ni menys que a un casament. Un dels moments més íntims de la vida, entelat per l'odi a Catalunya.Potser té a veure, amb tot, que els convidats no siguin precisament els ideals. "¡Por España! Una, Grande y Libre", diu l'home que puja al faristol que hi ha al costat de l'altar de l'Església. I prossegueix el seu "prec al senyor" demanant que "els nostres germans catalans tornin al camí del seny i el raciocini".