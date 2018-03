[Vídeo] Perepunyetes i caparrut: això pensen els col·legues de Llarena sobre ell

Última actualització Dilluns, 26 de març de 2018 20:00 h

La seva dona és responsable de la formació de jutges a Catalunya

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, és potser en aquests moments una de les persones més mediàtiques a Catalunya per la seva persecució judicial i repressiva contra els dirigents independentistes. Moltes coses s'han dit ja sobre ell però, què en pensen els seus col·legues de professió? El periodista Genís Sinca ho ha explicat a TV3.

Llarena, en una imatge d'arxiu © ACn Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Pablo Llarena

Obre la llauna dels atacs a la llibertat d'expressió

Perepunyetes i caparrut: això pensen els col·legues de Llarena sobre ell pic.twitter.com/ceIjWJBTYx — directevideos (@directevideos) 26 de març de 2018

Notícies relacionades

Segons ell, els adjectius que més es repeteixen són "perepunyetes" i "caparrut"; juntament amb que es tracta d'un home "eminentment conservador". Ho demostra, segons Sinca, que hagi presidit l'Asociación Profesional de la Magistratura; la més conservadora de les tres associacions de magistrats que existeixen a l'Estat espanyol.A banda, Llarena és definit com un home "sosegat" i "tranquil"; qualitat que no va poder mantenir quan va assabentar-se que el president Carles Puigdemont havia marxat del seu exili a Bèlgica per anar a Dinamarca fa dies. "Va agafar una enrabiada", explica Sinca, que apunta que aquest canvi d'actitud de Llarena pel que fa al cas català "no ajuda gaire a preveure què passarà en un futur".Pablo Llarena és el responsable de la condemna -el 2017, després que el cas fos arxivat dues vegades i ell accepta un dels recursos de la fiscalia- a un any de presó a Cèsar August Muntanya Lehmann, conegut pel nom artístic de César Strawberry i cantant del grup Def con Dos, acusat d'enaltiment del terrorisme per unes piulades a Twitter. Aquest cas és un precedent als atacs a la llibertat d'expressió que estem vivint actualment, com el del raper Valtonyc.Segons el periodista a TV3, "agradi o no, [Llarena] és coneixedor de la realitat catalana perquè hi ha viscut 26 anys". Des del 1992, viu afincat a Catalunya i la major part de la seva carrera judicial l'ha desenvolupat al país. "L'esclat del procés el viu de primera mà", assegura Sinca, que recorda que el magistrat té casa a Sant Cugat i a Das. La seva dona, Gema Espinosa, és directora de l’Escola Judicial a Vallvidrera, on els jutges que han fet una oposició a Catalunya han de dur a terme, com a mínim, dos anys de formació.