Alemanya manté Puigdemont sota custòdia mentre decideix sobre l'extradició

26 de març de 2018, 22.20 h

Sou uns "Perepunyetes" i uns "CAPARRUTS", a més d'uns hipòcrites i cínics ... Demaneu "llibertat" [= ¿?] ... per als colpistes ... i dieu que "això" [= "PRUSÉS "= COP·de·ESTAT] ..." va "de" Democràcia "... i que cal "arreglar-ho" "POLÍTICAMENT"...

...

US RECORDO que el "DRET·de·AUTODETERMINACIÓ" de CATALUNYA s'ha votat DEMOCRÀTICAMENT = 13-TRETZE-13 = vegades al CONGRÉS ... i les = 13-TRETZE-13 = vegades ... HEU PERDUT !!!

