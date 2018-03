Portades: Els diaris unionistes celebren la retenció de Puigdemont a la presó alemanya

Per altra banda, El Punt Avui també destaca en portada la decisió de la justícia alemanya: "Presó preventiva".

El Mundo es decanta per una altra via i destaca el gir "violent del procés": "Los Mossos advierten a Torrent del "giro" violento del 'procés'".

Els diaris unionistes celebren que la justícia alemanya ha decidit retenir Carles Puigdemont a la presó de Neumünster, al nord del país. La Razón: "Puigdemont seguirá en prisión por riesgo de fuga". Però no és l'únic. El Periódico: "Alemanya manté a la presó Puigdemont".

