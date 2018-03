Pneumàtics, tendes i menjar: així són els talls a les carreteres catalanes

Última actualització Dimarts, 27 de març de 2018 09:30 h

Un miler de persones responen a la crida del CDR, que demana més gent a l'autopista per mantenir la mobilització "pacífica"

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Un miler de persones participen al tall del tram de l'AP-7 que des de les sis del matí afecta els dos sentits de l'autopista a l'alçada de Figueres. Venen d'arreu de la demarcació i també d'altres comarques, com ara Osona.

Pla general de l'AP-7 tallada a Figueres © Xavier Pi Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes AP7, Catalunya, CDR, Espanya, Girona, independència, República

Els manifestants, molts dels quals porten gorros i passamuntanyes, es preparen per passar-se hores a la calçada. Han portat màrfegues, entrepans i fins i tot han plantat tendes de campanya damunt l'asfalt. A l'inici del tall en sentit nord, un tros de tanca metàl·lica aguanta la pancarta amb el lema 'Organitzats i mobilitzats, fem efectiva la República. Llibertat presos polítics'.



Els CDR demanen que més gent se sumi a la protesta per mantenir la mobilització, que insisteixen que és "pacífica" i sense violència. Entre els conductors –molts d'ells, camioners- que s'han vist atrapats en aquest punt, els sentiments van des de la resignació a la indignació. De moment, els Mossos d'Esquadra no han fet acte de presència.



Girona havia convocat a les 3.30 hores al pàrquing de la Copa per fer una mobilització "de 24 hores" i "si es pot fer durar més, millor". Sense desvetllar el destí final, advertien als activistes que hi anessin amb cotxe i amb un "kit d'acció" consistent en roba negra, gorra o gorro del mateix color, armilla reflectant groga, calçat esportiu, fulard o mocador, esmorzar dinar i sopar, bateria externa per al mòbil, aigua, auriculars i guants de treball.



Mobilització "fins la República"

La consigna era clara: mobilitzar-se "fins a implementar la República". Desenes de cotxes s'han trobat al punt de trobada i cap a les quatre han sortit en caravana fins a un aparcament dels afores de Bàscara.



Allà, s'han aturat durant tres quarts d'hora fins que han rebut "l'ok" per continuar fins al segon punt de trobada, el ja definitiu. Ha estat a Hostalets de Llers (Alt Empordà). Des d'aquí, a les sis han tallat la carretera, on hi han accedint desmuntant una de les tanques, cridant la consigna 'Llibertat presos polítics'.

Segons el CDR, hi ha més d'un miler de persones tallant el pas en tres punts: autopista en sentit nord, en sentit sud i al peatge de la sortida 3. Els manifestants porten estelades, les armilles grogues i també han fet el tall de la via amb pneumàtics, on hi ha desplegades diverses pancartes on s'hi pot llegir 'República catalana ara' o 'Freedom political prisoners'. En algun dels talls també han muntat tendes de campanya.

Talls a Barcelona



L'Avinguda Diagonal ha quedat reoberta al voltant de dos quarts de nou del matí un cop finalitzada la protesta organitzada pels CDR a favor de la República i contra l'empresonament dels diputats, exdiputats i exmembres del Govern.



La protesta s'ha allargat al voltant d'una hora i ha afectat un dels principals accessos de Barcelona en plena hora punta. Segons els organitzadors, el tall ha estat simbòlic i per traslladar el seu suport al de l'AP-7, a l'Alt Empordà.