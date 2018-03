Primers moviments per Omplir Berlín

De moment han organitzat un canal de Telegram, un perfil de Twitter i una pàgina de Facebook. Ells mateixos, des dels diferents perfils, asseguren que no són cap entitat sinó una iniciativa popular. Asseguren però que faran el que calgui per dur a terme aquesta idea.

Atenció ❕ NO som cap entitat. Som una iniciativa popular. Però farem el que calgui per poguer dur a terme aquesta iniciativa. Ens ajudes a fer-ho córrer fent RT ? #OmplimBerlín #LlibertatPuigdemont #LlibertatPresosPolitics pic.twitter.com/zvbEyqLV5f

Després de la retenció de Carles Puigdemont a Alemanya, just després de travessar la frontera amb Dinamarca, el poble català es comença a mobilitzar per intentar organitzar-se i repetir la fita a Berlín. La intenció és demanar al govern alemany l'alliberació de Puigdemont.

