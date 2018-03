La policia danesa va ser avisada de la presència de Puigdemont però no el va detenir

Última actualització Dimarts, 27 de març de 2018 11:30 h

Dinamarca estaria estudiant si el CNI va treballar en el seu territori i amb quin permís

Redacció | La policia danesa va ser informada de la presència de Carles Puigdemont al país però va decidir no aturar-lo. Així ho explica el diari danès Politiken.

D'aquesta manera, la policia va ser alertada que Puigdemont circulava en cotxe cap a Alemanya però no ha transcendit per què no va ser interceptat el president legítim al país.

El partit Llista Verda-Roka, que té actualment 14 diputats al Parlament, ha demanat ja informació oficial i explicacions al govern per saber si els serveis secrets espanyols havien actuat a Dinamarca i si tenien suposat permís per fer-ho.

directe!cat. De fet, si fos així, la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya podria haver estat il·legal. Hi ha dos factors que així ho podrien indicar i, tot apuntaria que, hi hauria vinculacions polítiques que segons una associació de drets humans d'Alemanya seria un "escàndol polític", tal com s'avançava aquest dilluns al

