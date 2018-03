La PIMEC no veu ''factible'' investir Puigdemont i demana celeritat

Última actualització Dimarts, 27 de març de 2018 10:30 h

@JoanSole_ | El president de la patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, Josep González, aposta per passar pàgina amb la investidura del president legítim, Carles Puigdemont, i formar un Govern "com abans millor".

González, que admet que aquest executiu català no seria "ideal", però sí "efectiu", lamenta la situació en la qual es troba Carles Puigdemont, però insisteix que no "sap veure" que sigui factible investir-lo a curt termini: "Per molt que hi hagi un simbolisme i sentiments, però com a representant dels empresaris crec que necessitem un govern i conduïm aquesta economia que tira. Esperant no contribuïm a què millori".

El president de la PIMEC apunta que la trobada amb el president del Parlament, Roger Torrent, va servir per començar a treballar en un document que serveixi per defensar les llibertats individuals i col·lectives i fer un front contra la repressió. González assevera que les concentracions d'aquests dies tenen un "cert desequilibri" en l'economia i remata que "no ho podem arreglar a base de vagues generals".