CC.OO descarta un govern de concentració perquè Catalunya no viu una ''situació excepcional''

27 de març de 2018, 11.57 h

Aquests dels sindicats són una colla de vividors, per fotre merder si en saben, però per ajudar a els seus afiliats no hi són mai, només per sortir a les manifestacions, defensa del treballador més aviat nul.la.



Aquest imbècil viu a seu món, com pot dir que no és una situació excpecional? aleshores que és? i que el PP, PSC i C's no en formen part? hahahahahahhaha, però que collons diu? au ves fotre cursets inexesitents per cobrar subvencions, cabró sindicalista