Un diari unionista assegura la difusió d'un manual per incendiar Barcelona

Suposadament es detallen informacions sobre com fer front als cossos policials, muntar un còctel Molotov i altres tàctiques de guerrilla

Redacció | Com incendiar Barcelona? A aquesta pregunta pretén donar resposta un suposat manual anomenat Black Bloc de 72 pàgines. En aquest sentit, s'explicarien diferents tàctiques de guerrilla urbana per tal de socialitzar l'extremisme.

Així ho recull El Español que assegura que la detecció d'aquest suposat manual ve donada per les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Tot i això, els Mossos d'Esquadra han exposat al directe!cat que no tenen constància de la circulació d'aquest document.

Segons detalla el diari dirigit per Pedro J. Ramírez en aquest manual es detallen informacions diverses com per exemple, fer front als cossos policials, muntar un còctel Molotov i diferents tàctiques de guerrilla.



"Abans de donar el teu DNI, tira una pedra"

"Aquest quadernet neix per defensar la postura dels que pensem que 'la violència activa' es contra-revolucionaria i només aconsegueix augmentar la mentalitat del 'no es pot' a la llarga", asseguren que comença la redacció d'aquest.





En els últims dies i arran dels empresonaments de Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, de la tramitació de les diferents euroordres per a Clara Ponsatí, Toni Comín, Marta Rovira, Meritxell Serret i Lluís Puig, així com la retenció de Carles Puigdemont a la presó de Neumünster, al nord d'Alemanya, hi ha hagut diferents episodis de violència policial als carrers de Barcelona. El digital exposa que el manual fa una crida a la violència i dóna consells del tipus "abans de donar el teu DNI, tira una pedra". Un altre diari, el Periodista Digital, va una mica més enllà i assegura que aquest "quadernet" l'estan enviant membres de la CUP i d'ERC.

