Un diari alemany recull que el jutge podria decretar l'extradició de Puigdemont ''inadmisible''

"Els alemanys ja van entregar un polític català als espanyols. Lluís companys va declarar la independència el 1934. Va ser detingut i jutjat. Després de la victòria de les esquerres va ser alliberat, va lluitar contra Franco, va escapar a França i allà el va detenir la Gestapo i el va enviar cap a Espanya. Va ser executat el 15 d'octubre de 1940". Per altra banda, el copropietari del Der Spiegel, Jakob Augstein, demana en una editorial titulada "Asyl für Puigdemont" (Asil per a Puigdemont), que el president no sigui lliurat a la justícia espanyola. Concretament, el periodista assegura que "la detenció de Puigdemont és una vergonya. Per Espanya. Per Europa. Per Alemanya". Una posició que comparteix també el partit d'esquerres Die Linke . En el mateix escrit, el periodista recorda també la detenció d'un altre president català: Lluís Companys."Els alemanys ja van entregar un polític català als espanyols. Lluís companys va declarar la independència el 1934. Va ser detingut i jutjat. Després de la victòria de les esquerres va ser alliberat, va lluitar contra Franco, va escapar a França i allà el va detenir la Gestapo i el va enviar cap a Espanya. Va ser executat el 15 d'octubre de 1940".

"La rebel·lió és un delicte que implica l'ús de la força en la legislació espanyola, però mai es va parlar de violència a Catalunya. Almenys no del costat català. Van ser els policies espanyols els qui van atacar els catalans l'última tardor quan van voler votar en el referèndum", continua el text. "Un polític que utilitza mitjans pacífics per lluitar per als seus objectius no hauria d'anar a la presó".