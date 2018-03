Segon mastegot del PSOE a Iceta en 48h

Jordi Republica Catalana Republica Catalana

27 de març de 2018, 15.16 h

#1 Al Tabernícola aquest, també s'ha d'encausar a la marca Renault per portar al President a l'interior? i al que li ha posat la gasolina?



I als del CNI per malversació de fons públics... En fi, tabernícoles, tb esteu fora de la Constitució, ja us arribarà el moment.



Catalunya no paga TRAIDORS!