Un candidat d'ERC demana investir Puigdemont

Última actualització Dimarts, 27 de març de 2018 15:30 h

Ramon Cotarelo tancava les llistes pels republicans a les passades eleccions del 21-D

4 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Redacció | Junts per Catalunya i la CUP estan disposats a investir Carles Puigdemont tot desafiant l'Estat. Les reticències dels d'Esquerra es basen en la teoria que si es fa president el gironí, les conseqüències serien devastadores: una aplicació més severa del 155 i que, un cop Espanya anul·li la investidura, es forçarien unes noves eleccions que no es controlarien des de Catalunya i, a més, implicaria més represàlies jurídiques contra els parlamentaris.

Si el mateix diumenge, Josep Lluís Carod-Rovira, expresident d'Esquerra, assegurava que el candidat que s'ha d'investir és Carles Puigdemont. Ahir, Ramon Cotarelo penjava un article al seu bloc personal amb unes reflexions que no només asseguren que la millor opció és fer president de nou al gironí sinó que explica el perquè de manera detallada:

Segons el catedràtic madrileny, "cal garantir que Puigdemont rep tota l'ajuda que es mereix [...] i al mateix temps, a Catalunya i Espanya cal prendre decisions urgents". Aquestes passen perquè el Parlament investeixi Puigdemont: "El Parlament ha de prendre mesures clares i de resistència davant l'atropellament i no em passa cap altra millor idea que recuperar el terreny perdut investint president a Puigdemont. Sens dubte, una cosa així no serà tolerada pel govern espanyol, de manera que serà aquest qui es vegi obligat a donar una resposta que, probablement, estarà animada del mateix esperit repressiu".

Res a perdre

A diferència del discurs d'ERC, que pretén recuperar les institucions quan el 155 no s'aturarà, Cotarelo explica que "amb tots els seus dirigents a la presó o l'exili, el bloc independentista no té res a perdre. Al contrari, si s'enfronta a l'Estat repressiu, enfortirà la seva decisió i organització i postularà nous dirigents. El cicle es repetirà: més presons; més resistència. Ningú va dir que Espanya deixaria lliure a Catalunya de bell antuvi.

Contradiu Torrent

El politòleg considera que ara no és el moment d'un front comú, tal com deia el President del Parlament, Roger Torrent: "després de l'atac als drets dels processats amb el seu arrest, la detenció de Puigdemont és un altre cop a la institució parlamentària que obliga a ser més diligent i precís del que s'ha estat fins al moment. Ja no és suficient el "front democràtic" que proposava ahir a Torrent."

Notícies relacionades