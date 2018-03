Les recomanacions dels 'Mossos fidels a la República' pels manifestants

Última actualització Dimarts, 27 de març de 2018 15:00 h

L'organització recorda:"no oblideu que estem defensant la democràcia i la llibertat"

@JoanSole_ | Aquest matí el diari El Español, i l'eco mediàtic d'Antena 3, han fet públic un fals manual que distribueixen els Comitès de Defensa de la República on s'exposen mesures violentes per fer "cremar" Barcelona.

Els intents de la premsa nacionalista per estigmatitzar el moviment republicà han topat amb el col·lectiu dels 'Mossos d'Esquadra fidels a la República' que, seguint els criteris d'actuació del col·lectiu #EnPeuDePau (enpeudepau.cat) d'on veu l'actuació dels CDR, ha elaborat un document amb les recomanacions pels manifestants que aquests dies defensen la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats amb accions al carrer.

El document estableix els següents criteris:

- Organitzeu-vos en grups grans.

- No feu llançaments d'objectes contundents. Els agents de la brigada mòbil van protegits i no els hi fareu res. En canvi, podeu fer mal a companyes si calculeu malament. Podeu utilitzar altres coses per fer saber el vostre descontentament.

- Si escolteu detonacions no correu. Només és soroll. No retrocediu.

- Si llencen pots de fum, no retrocediu. Només és fum. Cal observar si els agents porten mascaretes antigàs. Si no les porten, no patiu, no són gasos irritants.

- Si la concentració es comença a dissoldre, la BRIMO començarà a moure's en furgoneta per tal d'intimidar i poder estar presents arreu. No correu quan es moguin. Ells són pocs. Si us manteniu ferms hauran de frenar, baixar i actuar, i no podran estar presents a altres llocs.

- Quan baixin no us hi enfronteu perquè teniu les de perdre. Tampoc correu, allunyeu-vos amb pas tranquil. Potser us emportareu un cop de porra però guanyareu temps per altres companyes.

- Tingueu cura de no portar característiques que us facin fàcilment identificables. Penseu que us fan fotografies constantment.

- Graveu/feu fotografies de tot el que pugueu i no torneu sols a casa.

- No us rendiu.