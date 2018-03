Els tripijocs de Llarena perquè VOX pogués frenar la llibertat de Forn

Última actualització Dimarts, 27 de març de 2018 16:00 h

Quin és el paper del partit ultra com a acusació popular de la causa contra l'independentisme?

9 ( 2 vots ) Carregant Carregant



M.B| En la causa de la justícia espanyola contra l'independentisme, poc s'ha escrit sobre el partit ultra VOX en el paper d'acusació popular. Es coneix ben poc sobre la seva relació amb les diverses instàncies judicials que han portat el cas català i la manera com van aconseguir personar-se com una figura que no existeix en molts països fora de l'Estat espanyol. Des del directe.cat, hem parlat amb l'advocat Joel Reguant per tal que llanci una mica de llum sobre el tema.

"El que fa Llarena és que, quan VOX li sol·licita mantenir-se com a acusació popular i explica què havia passat amb la fiança a Barcelona, únicament ho transcriu i admet la fiança rebaixada. La declara 'suficient' ", explica Reguant. Segons ell, quan la causa "es fa més grossa" en el seu trasllat al Tribunal Suprem, el magistrat podria haver revisat la fiança per -fins i tot- arribar a pujar-la. "I no ho va fer, la va acceptar i punt", assegura l'advocat, que critica el fet que en cap moment el jutge del Suprem hagi "justificat" aquest moviment.



Però, per què és això tan important pel que fa a les pràctiques que ha mostrat la justícia espanyola amb la causa contra l'independentisme? Diu Reguant que el fet que Llarena es recolzi en VOX com a acusació popular per mantenir -la setmana passada- Joaquim Forn a la presó tot i que la Fiscalia demanés la seva llibertat sota fiança és prou significatiu. "Si no hi hagués hagut una acusació popular, davant la petició de llibertat de la Fiscalia i de la defensa, Forn hauria estat posat en llibertat", sentencia. Amb tot, apunta que el fiscal del Suprem no va demanar la llibertat de Forn de bona gana i així ho va fer saber a Llarena dient que ho feia "per imperatiu legal".



La judicialització del procés sobiranista català va començar a Barcelona, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest òrgan judicial va iniciar una causa i VOX va presentar-se com a acusació popular. Com és habitual, per poder-ho fer, se li va imposar una fiança de 20.000 euros; però ells van interposar un recurs de súplica que els va permetre reduir-la a 13.000. Quan la causa va passar a Madrid -al Tribunal Suprem, quedant una causa oberta també al jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona- el jutge Pablo Llarena ho va admetre sense fer preguntes.El problema rau en que la figura de l'acusació popular a Espanya és molt difusa i determinar qui pot exercir-la depèn molt de les interpretacions dels jutges. "Quan compareixes com a acusació popular, has d'acreditar que hi ha un interès", explica Reguant per qüestionar qui determina si aquest interès és o no legítim en el cas de VOX.Pel que fa a la fixació de fiances per exercir d'acusació popular, es tracta també d'un factor molt discrecional. "Depèn molt del jutge i, en aquest cas, és molt rellevant perquè VOX és un partit polític que potser sense aquesta rebaixa no hagués pogut sufragar els costos", diu Reguant.D'altra banda, sobre els tripijocs de Llarena a l'hora d'admetre VOX com a acusació popular -amb la mateixa fiança- del TSJC al Tribunal Suprem, cal tenir en compte la manca de jurisprudència al respecte. "No és gens típic que una causa passi per tres jutges diferents, ni que hi hagi una acusació popular que vagi amunt i avall", explica Reguant.Personalment, a ell, li costa entendre les actuacions de Llarena però admet que és un "criteri personal" del propi magistrat i "es pot fer". Un criteri que -com a mínin- va servir per mantenir Joaquim Forn a la presó.