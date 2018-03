Plantofada dels treballadors de BTV a Carina Mejías per comparar-los despectivament amb TV3

En el seu comunicat, el comitè assegura que no és la primera vegada que la dirigent de C's "ataca" la seva feina via xarxes socials. "Els periodistes de betevé defensem la independència de la nostra feina. Hem treballat sempre així, sense importar el partit que governi a l'Ajuntament", han dit des de la cadena pública.

En una publicació a Twitter el passat diumenge, Mejías es va atrevir a proposar un titular als serveis informatius de la televisió pública de Barcelona, mentre informaven sobre les protestes al carrer per la detenció a Alemanya del president Carles Puigdemont i l'empresonament divendres de cinc dirigents independentistes. Mejías va voler, doncs, alliçonar BTV sobre com fer la seva feina i va dirigir-se despectivament a les televisions públiques més importants del país. "Cada dia us assembleu més a TV3", va escriure Mejías.