Màrius Carol esbronca en directe Pere Mas perquè aquest somreia mentre ell parlava

Última actualització Dimarts, 27 de març de 2018 16:30 h

"Ets un poca-solta, no escoltes i només estàs aquí per fer quatre notes"

18 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Redacció | La tertúlia d'ahir al programa El Món a Rac1, conduït per Jordi Basté, va tenir un moment tens. Però no pas fruit de les desavinences polítiques que s'hi solen donar entre els tertulians sinó perquè Màrius Carol es va prendre molt personalment un somriure trapella de Pere Mas. El director de La Vanguardia va demostrar el seu nul sentit de l'humor i va ensenyar la seva cara més dèspota així com no tenir cap mena de sentit de l'humor.

Tot va començar quan Pilar Rahola va afirmar que si finalment no s'aconseguia fer president Carles Puigdemont, el candidat havia de ser Carles Riera de la CUP. Aquestes paraules van trastornar i trastocar tot un home d'ordre i unionista com Màrius Carol. Els seus gestos així com l'inici del discurs va fer que Pere Mas, el periodista que segueix les tertúlies per a fer-ne un resum final, apuntés quelcom amb un somriure.

Això no li va agradar gens a Carol que va començar a mostrar el seu enuig fins a fer por al mateix Mas, que va arronsar-se quasi demanant perdó per a justificar-se. "Si he dit alguna cosa que t'ha fet gràcia surto i et quedes tu que ets molt divertit. Quan parlo jo no cal que fotis conyeta per sota el nas. Ets un poca-solta, no escoltes i només estàs aquí per fer quatre notes del que hem dit. Tens un problema, avui no interpretes el que dic". Pere Mas s'ha intentat defensar "jo no he fet res de tot això". Aquí el moment:





Notícies relacionades