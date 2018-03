Última actualització Dimarts, 27 de març de 2018 18:30 h

Durant tota aquesta Setmana Santa l'alcaldessa té l'agenda buida

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | Fa tot just una setmana i un dia que Elisenda Alamany, portaveu de Catalunya en Comú (CatComú), va avisar els partits independentistes sobre la "urgència" de formar Govern: "davant aquesta crisi, esperem que alguns no estiguin pensant a marxar de vacances de Setmana Santa o al seu xalet a la Cerdanya". Ara, però, qui podria haver marxat de vacances és l'alcaldessa Ada Colau.

Notícies relacionades

Si més no això és el que es pot intuir en veure la seva agenda pública com a alcaldessa: és totalment buida durant aquesta Setmana Santa. Si fem cas al que demanava Alamany, Colau no predica amb l'exemple.La gestió de la ciutat de Barcelona també té molts punts pendents de gestió, alguns d'ells importants o urgents. Per exemple, el conflicte de la unió dels tramvies, els pressupostos o les obres de Glòries. Així i tot, el mateix web de l'ajuntament que ofereix les activitats i compromisos públics de l'alcaldessa està absolutament en blanc . Des del dissabte 24 de març fins al dimecres 2 d'abril està totalment lliure. Tindrà Ada Colau una segona residència a la Cerdanya?