L'advocat de Puigdemont demana que no se li enviïn e-mails

En una publicació a les xarxes socials tot just a dos quarts de set de la tarda d'avui, Jaume Alonso-Cuevillas demanava el següent: "Llegeixo a les xarxes que s'està fomentant enviar e-mails a la presó demanant la llibertat del molt honorable president", i en majúscula afegia "US PREGO QUE NO HO FEU! NO ENVIAR E-MAILS A LA PRESÓ".

Així i tot, ha especificat que no hi ha "cap problema per enviar cartes per correu postal" tot i que ha aclarit que perquè siguin vàlides i puguin entregar-se al seu destinatari és "Necessari indicar remitent".

D'aquesta manera, l'advocat contradiu el que alguns mitjans han publicat oferint una adreça d'e-mail assegurant que també així es podia contactar amb Puigdemont.