[Imatges] Els Mossos fan la feina als CDRs i bloquegen l'estació de Sants de Barcelona

Gerard Sesé @gerardsese | La concentració dels CDRs a Sants està sent tot un mal de cap per als Mossos d'Esquadra perquè no està justificada la violència (els manifestants només es concentren als voltants de l'estació) i poc hi poden fer. A més, davant la paranoia municipal, han sigut ells mateixos els que han bloquejat l'estació tancant-ne tots els accessos.

Els Mossos han fet la feina als CDRs i, sense la necessitat d'accedir a les vies, han aconseguit bloquejar l'estació de Sants. La policia catalana ha tancat tots els accessos a l'interior de l'edifici per evitar que ningú pugui accedir a les vies. Però la seva decisió, justament, ha aconseguit paralitzar la infraestructura.

També hi ha hagut alguna ruixada de pintura groga i la concentració ja envolta l'estació. De moment, no hi ha ànims d'entrar a l'estació però els manifestants han anat fent voltes a l'edifici desconcertant els agents de la Brimo. Hi ha 5 brigades per cada banda custodiant els accessos des del carrer i també ja hi ha policia a les andanes. També hi ha un helicòpter policial vigilant des de l'aire. Els trens paren a l'estació on la gent només pot baixar, però no pas agafar trens. Tot i que a primera línia es respira certa tensió, de moment no hi ha hagut cap incident.





