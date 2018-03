'Junts per Estremera', la darrera ofensa de l'entorn de la monarquia espanyola al sobiranisme

Última actualització Dimecres, 28 de març de 2018 05:00 h

L'ex-cap de premsa de Joan Carles I escriu un article a 'El País', del qual també és subdirector

Redacció| "La justícia alemanya té a les mans la possibilitat que es creï el partit que posarà fi al procés: Junts per Estremera, amb la inestimable ajuda dels antisistema de la CUP". Són paraules escrites per l’ex-cap de premsa de la casa reial espanyola, Javier Ayuso, en un article més que ofensiu pels presos polítics i els exiliats; així com les seves famílies. El publicava ahir mateix el diari 'El País', del qual és actualment subdirector.

Sembla que un dels màxims dirigents del diari unionista no té cap inconvenient en celebrar en el text com a "bona notícia" la consonància entre el PSOE i la dreta espanyola. Segons ell, Pedro Sánchez "ha aguantat la pressió amb sentit d’estat i, juntament amb Mariano Rajoy i Albert Rivera, han mantingut una ferma defensa de la legalitat a Espanya".A banda de treballar a 'El País', al llarg de la seva carrera, Ayuso també ha portat la comunicació del banc BBVA durant més d'una dècada. Però -sense dubte- la seva feina més difícil ha d'haver estat la de gestionar la relació de la casa reial espanyola amb els mitjans durant l'etapa final del regnat de Juan Carlos I; amb el cas Urdangarin o la cacera a Botswana pel mig. Potser per això, les seves pràctiques van ser qüestionades públicament en ser acusat -entre altres coses- de comprar mercenaris per robar documentació a l’amant del rei emèrit, Corinna.