[Vídeo] Rufián: ''La mesa s'ho ha de jugar tot i investir Puigdemont''

En declaracions al programa '8 al dia', de 8tv, el diputat d'ERC assegura que "no trairem a qui ens va votar i si això significa anar a la presó, hi anirem."

Redacció | Gabriel Rufián (ERC) ha sorprès a tothom i ha defensat avui que la mesa del Parlament "s'ho jugui tot" i investeixi Puigdemont: "qui no sàpiga a què s'enfrontava, millor que no s'hi hagués posat." També ha afirmat que "el candidat legítim és Puigdemont sigui quina sigui la seva situació judicial, igual que Junqueras és el vicepresident", i ha insistit que ERC donarà suport a qualsevol candidat que proposi Junts x Cat, com ha fet fins ara.

Canvi de criteri a ERC? El manifest d’intel•lectuals a favor d’investir Puigdemont i el malestar creixent entre militants ha forçat el canvi?



En declaracions al programa '8 al dia', de 8tv, Rufián ha matisat que "el que ningú entendria és que algú entrés a la presó perquè sí. Ningú no pot posar en dubte que qualsevol polític independentista pot entrar a la presó, però amb el cap alt."



També ha dit que veu bé "qualsevol candidat consensuat per les tres forces independentistes" i que "una altra cosa és crear un front antirepressiu", i ha aprofitat per agrair el suport dels comuns. Rufián ha dit que "és una bogeria parlar d'eleccions quan la gent va votar república i tenim un mandat per posar-nos-hi d'acord."

Sobre les accions de protesta dels Comitès de Defensa de la República ha assegurat que "no ha passat res que no hagi passat en altres manifestacions" i ha criticat l'actuació dels "Mossos del 155." També ha lamentat que es faci veure que "un procés polític que ha mogut més d'un milió i mig de persones i no ha trencat una paperera és violent." "Però que la crema d'un contenidor obri informatius, em sembla part d'un relat. Prefereixo un país que s'assembli a un CDR que a una aula d'ESADE."



Rufián també ha admès que "no estàvem preparats per enfrontar-nos a salvatges." Sobre la marxa de Marta Rovira, ha explicat que està forta, lliure i ferma i ha recordat que la seva decisió de marxar a l'exili és totalment respectable.





.@gabrielrufian: "El president legítim de Catalunya és Carles Puigdemont sigui quina sigui la seva situació personal i jurídica." #8aldia pic.twitter.com/iGDnfv4YEa — 8 al dia (@8aldia) 27 de març de 2018

