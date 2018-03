Portades: 'El Mundo' es fa ressò d'unes suposades 315 accions violentes durant el procés

La Vanguardia: "El govern intentar aplacar les protestes amb 3.000 milions"; La possible suspensió de Puigdemont com a diputat trigarà un mes"

El Periódico: "Rajoy fa uns comptes per pacificar el carrer"; "Talls a les principals vies pels presos".

El País: "Rajoy aprova un pressupost a l'alça amb intenció electoral"; "El partit de Colau, disposat a formar govern amb Esquerra"; "L'independentisme radical no aconsegueix paralitzar Catalunya".

El Mundo recull a la seva portada un suposat informe de la Guàrdia Civil on hi fa constar 315 accions violentes durant el procés d'Independència català: "La Guàrdia Civil acredita al TS 315 actes violents del procés".

