Un diari unionista assenyala tres periodistes com a estrategs del procés

Última actualització Dimecres, 28 de març de 2018 09:30 h

Estarien forçant a les tres forces independentistes a no rendir-se

Redacció | Tres noms. Pilar Rahola, Vicent Partal i José Antich. Segons el digital Crónica Global aquests periodistes estarien forçant a les tres forces independentistes a no afluixar amb el pols amb l'Estat des de les seves repsectives col·laboracions: La Vanguardia i TV3, Vilaweb i El Nacional.

Segons el diari, aquests són els periodistes més "afiliats" i estarien forçant que s'arribi amb Carles Puigdemont fins al final. Tal com recull l'article, qui ho exigiria amb majors forces seria Vicent Partal.

Assenyala que Rahola està sempre present a totes les tertúlies de TV3 i menysté a l'oposició: "una tal Arrimadas". També s'hi detalla que tal com ella reclama, Puigdemont és l'única via per sortir d'aquest forat.

Per altra banda, Antich reclamaria defensar els drets polítics. El Crónica ressalta les subvencions que rep el diari i subratlla que defensa tirar endavant amb l'independentisme.

