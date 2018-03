Iceta no renega del 155 i aconsella els presos polítics en la seva defensa de cara el judici

Última actualització Dimecres, 28 de març de 2018 09:45 h

@JoanSole_ | El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, no ha renegat de l'aplicació del 155 en una entrevista a Els Matins de TV3. El socialista sosté, "uns diuen que no s'havia de produir, altres diem que sigui el més breu possible".

Miquel Iceta durant l'entrevista a Els Matins

Aquestes paraules, que van en la línia que marca el PSOE, serveixen per evitar un tercer incendi amb Ferraz després que el PSC sondegés la possibilitat de fer un govern de concentració, "com més ampli millor", que avui ja ha descartat: "Necessitem un Govern, i que la majoria independentista faci Govern".

Iceta, davant la contradicció que va suposar que en l'últim ple demanés "empatia" i, minuts més tard, el seu grup no tingués cap gest amb els familiars dels presos polítics, argumentat que és "molt difícil" distingir el que és un gest cap als familiars i un "gest que es consideri polític en suport amb el que van fer els seus familiars". Per això, concreta, "al Parlament seria un gest polític".

En aquest sentit, sobre la situació dels presos polítics, el primer secretari socialista s'ha permès exposar què és el que "interessa" que passi als presos polítics perquè millori la seva situació: "Els interessa que aquí es rebutgi la violència i es refermi la legalitat i la institucionalitat. Els interessa des del punt de vista de la seva defensa i del plantejament que es pot fer quan arribi el judici".

Minuts més tard de recomanar als presos polítics el rebuig de la violència, Iceta ha admès que durant el procés "no s'ha produït" violència, però matisa, "el codi penal distingeix la violència com un acte violent o com impedir, per la força, alguna cosa. El jutge diu que quan es nega la lliure actuació d'una comissió judicial és violència".

