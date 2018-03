El 'New York Times' demana un gest conciliador per a Catalunya

Última actualització Dimecres, 28 de març de 2018 10:15 h

El diari nord-americà dedica una editorial al cas català després de la detenció de Puigdemont a Alemanya

A.S. | Una contundent Una contundent editorial del New York Times es fa ressò de la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya just després de travessar la frontera amb Dinamarca.

El diari nord-americà recull que Espanya voldria tractar el cas contra Puigdemont com un assumpte purament criminal però que després de la detenció a Alemanya ha portat "la lluita per la independència de Catalunya a un nivell molt més àmpli i a una esfera clarament política"

Assenyala que Espanya vol empresonar Puigdemont "no per les seves idees a favor de la independència sinó per causes de rebel·lió o malversació de diners públics".



El record de l'1-O

El NYT ressalta que després de la detenció de Puigdemont a Alemanya hi ha hagut algunes concentracions i manifestacions al carrer per tal de protestar i recorda també les imatges de la forta repressió i violència policial de l'1-O que van fer la volta al món.



Destaca que aquestes accions i els càrrecs de rebel·lió contra Puigdemont i uns altres 12 líders del moviment independentista "no és la manera de guanyar-se els cors dels catalans o el suport d'altres europeus".

L'article subratlla que per tal d'aconseguir l'extradició de Puigdemont a través d'una Euroordre "els càrrecs espanyols pels quals se l'imputa han de tenir equivalents a Alemanya". Assegura que el de "rebel·lió podria tenir l'equivalent d'alta traïció al codi penal alemany".



Però també remarca que és complicat aplicar-lo a una persona escollida democràticament i que mai va recórrer a l'ús de la força. D'aquesta manera constata que "podrien transferir a Puigdemont amb la condició que no fos processat per rebel·lió".

