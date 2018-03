Així s'ha ventilat Suïssa l'extradició d'Anna Gabriel a Espanya

Última actualització Dimecres, 28 de març de 2018 10:45 h

L'Oficina Federal ho considera un "delicte polític"

8 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Suïssa no extraditarà Anna Gabriel a Espanya. L'Oficina Federal de Justícia de Suïssa ha comunicat a les autoritats espanyoles que es neguen a tramitar l'ordre de detenció emesa pel jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena.

Segons l'òrgan integrat en el Departament Federal de Justícia i Policia, la petició ha estat rebutjada perquè "sembla" estar lligada a delictes polítics. Una decisió que no sorprèn, ja que el passat 21 de febrer el portaveu de l'Oficina Federal avançava que "tot i que l'examen d'una eventual sol·licitud d'ordre de detenció o d'extradició llancés que els delictes dels quals s'acusa a Anna Gabriel també anessin delicte a Suïssa (...) una extradició a Espanya no seria possible" en entendre que les imputacions "semblen estar lligades a delictes polítics".Suïssa ja ha comunicat a l'Estat espanyol que no extradirà la cupaire, de fet, no va ni cursar la petició de Llarena d'activar el que es coneix com "l'alerta vermella" en la base de dades del sistema Sirene que serveix per saber quines persones es troben en una situació de cerca i captura de l'espai Schengen.