Lliçó de solidaritat del poble català amb Clara Ponsatí

Obre un crowdfunding per pagar els 45.000€ en les despeses de la seva defensa i ja frega els 100.000

Redacció | La consellera d'Ensenyament cessada Clara Ponsatí ha iniciat una campanya de recollida de fons per finançar la seva defensa davant de la justícia escocesa.

Cada cop hi ha més càmeres esperant l’arribada de Clara Ponsatí a aquesta comissaria d’Edimburg. La consellera cessada ha iniciat campanya de crowdfunding per recaptar 45.000 euros q necessita per la defensa. Ja pràcticament els ha recollit, en un parell d’hores pic.twitter.com/7qZi1zk8aK — Carles Costa (@carlescosta_) March 28, 2018

"Si torno a Espanya, estic convençuda que és probable que sigui sotmesa a un tracte degradant i inhumà per part de les autoritats", argumenta. Critica també que l'Estat pretén "criminalitzar i perseguir" la conducta "obedient al mandat democràtic" i encoratja els catalans a seguir "ferms" en el combat "pacífic" per la llibertat. "Tingueu la seguretat que retornaré en llibertat a casa, a Catalunya", afegeix.

En el text a través del qual demana aportacions econòmiques per finançar la defensa, Ponsatí exposa també el seu cas i recorda que fa front a penes que poden arribar a 30 anys de presó. A més, avisa que a Espanya no hi ha "garanties del dret a un judici just" i apunta que "la majoria dels membres del Govern ja són a la presó o a l'exili".

La consellera va establir-se inicialment a Bèlgica, juntament amb Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig. El 10 de març, però, va anunciar a través del Twitter que deixava Brussel·les després de quatre mesos i mig per reincorporar-se a la universitat escocesa de Saint Andrews com a catedràtica d'Economia.

Ponsatí, que s'ha entregat voluntàriament a la policia d'Escòcia a les 11.30h i declararà davant del jutge a les 15.30h (hora de Catalunya) haurà de lluitar la seva extradició arran de l'euroordre dictada pel magistrat del Suprem Pablo Llarena divendres passat."No us equivoqueu, tinc la intenció d'oposar-me a l'extradició vigorosament amb el meu advocat Aamer Anwar i el seu equip legal", matisa en la petició feta a través de la plataforma de mecenatge 'Crowdjustice'. L'objectiu inicial, explica, és aconseguir prop de 45.700 euros (40.000 lliures) -dels quals ja n'ha aconseguit prop de la meitat- per organitzar la defensa preliminar i les vistes o recollir evidències i citar experts o testimonis."Mai a la vida he comès un delicte penal", remarca en la petició oberta a Internet, on recorda que contribuir a la campanya és contribuir a lluitar "contra l'abús de poder per part del govern espanyol". A més, aprofita per mostrar el seu agraïment als qui li han donat suport, un fet que assegura l'ha fet més "decidida a lluitar". "El govern espanyol no podrà mai trencar l'esperit dels catalans", hi conclou.