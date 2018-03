El Parlament aprova garantir que Puigdemont, Sànchez i Turull puguin exercir els seus ''drets polítics''

El Ple del #Parlament aprova la resolució sobre l’alliberament dels diputats processats i la garantia de llurs drets polítics, de @JuntsXCat, @Esquerra_ERC i la @cupnacional pic.twitter.com/7oQV5Ij8Ej — Parlament Catalunya (@parlamentcat) March 28, 2018

Així, els dos textos expliciten que entre els drets a garantir i ha d'haver el de "sotmetre a debat i votació plenària la seva candidatura per ser investit president" i reclamen el compliment de l'article 25 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, arran de les mesures cautelars dictades pel Comitè de Drets Humans d'aquest organisme demanant a l'Estat que garanteixi els drets polítics de Sànchez.Durant el debat, JxCAT ha deixat clar que no renuncia a la investidura de Puigdemont, investidura que la CUP ha reclamat que es faci ja i que ERC no ha mencionat directament.De la seva banda, Cs, PSC i PPC han criticat l'actuació dels independentistes, mentre que CatECP ha dit que aquesta proposta podria suposar "tornar enrere".