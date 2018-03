La justícia madrilenya marca un perillós precedent que permetria prohibir l'exhibició d'estelades en actes esportius

Última actualització Dimecres, 28 de març de 2018 13:45 h

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid confirma la prohibició de portar estelades a la final de Copa del 2016

@JoanSole_ | El TSJM acaba de marcar un precedent molt perillós per a la llibertat d'exhibició de símbols no discriminatoris com l'estelada en els esdeveniments esportius.

Segons la sentència del Tribunal de Superior de Justícia de Madrid, els jutges confirmen la decisió del jutjat madrileny que va prohibir l'exhibició d'estelades dels aficionats del Barça en la final de la Copa del Rei del 2016 que va enfrontar el FC Barcelona amb el Sevilla FC amb resultat de 2-0 per als catalans.

En el text, els jutges estableixen que una entitat esportiva no té "legitimitat" per recórrer una decisió presa per la delegació del Gobierno a Madrid perquè, afegeix, en els estatuts del FC Barcelona no es recull "la defensa del dret dels seus socis a portar banderes de determinades tendències polítiques".

En aquest sentit, cal recordar que finalment els seguidors blaugranes van poder lluir les estelades gràcies al recurs presentat per l'Associació Drets, fet que posa sobre la taula els límits que té una entitat privada esportiva a l'hora de defensar els drets fonamentals dels seus integrants: si no hi ha un recurs presentat per un ens independent al club, la justícia no atendrà recursos d'entitats a les quals no consideri legitimades per emprendre aquest tipus d'accions.