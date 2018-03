Creen un mocador de color groc per donar suport als polítics empresonats

El Mocador Casteller Solidari, groc i amb piquets blancs –com la tradicional peça de color vermell–, porta la inscripció 'Llibertat presos polítics' i les colles el podran portar aquesta temporada. La idea va sorgir de la colla castellera Moixiganguers d'Igualada i s'hi han sumat les altres colles castelleres i també la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya."El fet casteller és una de les millors imatges que dona Catalunya al món a través de la cultura i, a la vegada, la cultura és el millor antídot contra la repressió. Creiem que és una aliança perfecta", ha afirmat el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, en un acte amb les colles per presentar el mocador. Els beneficis que es recaptin amb la seva venda es destinaran a la Caixa de Solidaritat que gestionen l'ANC i Òmnium.

