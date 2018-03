Un funcionari d'Estremera carrega contra l'Estat per ser usat ''de forma ignominiosa'' per ''resoldre un problema polític''

Hidalgo s'ha referit a la seva experiència amb Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva i ha assegurat haver estat usat; com la Policia Nacional o la Guàrdia Civil van ser recompensats per "trencar la crisma" als que volien "cometre el paorós crim de votar". "Som essencials en aquesta estratègia patibulària del govern: Presó, presó i presó per al que pensi diferent", ha denunciat.Des d'una professió "dura, soferta" -que encara ho és més "des de fa uns mesos"-, Hidalgo ha confessat que conviure amb els presos polítics li fa "insuportable cada dia complir" amb el seu torn de treball. Per a ell, una "vergonya" que hauria d'afectar "tot un país, Espanya, que sempre defrauda, que sempre fracassa, que sempre fereix i fa sagnar amb el bec trencat de les seves històriques disputes"."Això és així, és el que sé, és la meva convicció, escolteu, si us plau, i desperteu, que esteu tots com adormits, que sembleu encantats", demana Hidalgo. I adverteix: "ara els ha tocat a aquests gats de Catalunya, però ja sabeu que hi ha altres espècies per aquí en el punt de mira de l'escopeta del caçador; i les van abatent amb una brutalitat que només pot explicar un odi afilat de classe contra classe: lloros rapers, gossos graciosos de Mongòlia o intel·ligents sípies d'Arco."