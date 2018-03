La justícia escocesa deixa Ponsatí en llibertat amb mesures cautelars

Ponsatí s'ha lliurat aquest dimecres al matí a una comissaria d'Edimburg.A més a més, el crowdfunding que ha engegat aquest dimecres per fer front a la seva defensa ha superat les 150.000 lliures, després d'haver arribat a 100.000 en quatre hores.D'aquesta manera, multiplica amb escreix les 40.000 inicials que reclamava per assumir el cost "d'organitzar la defensa preliminar, les vistes, recollir proves i citar experts i testimonis".

Última hora: llibertat amb mesures cautelars per a Clara Ponsatí. Li retiren passaport i haurà de tornar a comparèixer el 18 d’abril

#1 bejota bcn bcn 28 de març de 2018, 16.23 h El 1-O se lleva 44.000 millones en ventas de Cataluña.



La facturación de las empresas que han trasladado su sede social fuera de Cataluña desde el 1 de octubre ascendía a más de 43.924,67 millones de euros a principios de marzo, según un estudio de Informa D&B.





N.B. SOM AL 1934 UN ALTRE COP.

