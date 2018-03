Enric Millo posa en el punt de mira de l'Estat a l'alcaldessa de Girona

Última actualització Dimecres, 28 de març de 2018 16:15 h

Porta un discurs seu a la fiscalia i l'acusa de cridar a "l'atac" de la subdelegació

Redacció| L'Estat porta a la fiscalia el discurs que l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va fer divendres al vespre durant la concentració per protestar contra l'empresonament de Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha afirmat que Madrenas va "instal·lar" una tarima davant la subdelegació per fer una "crida clara i concreta" a la revolució mentre desplegava "un atac contra l'estat de dret, contra la democràcia i contra el govern d'Espanya".

El delegat vincula les paraules de Madrenas amb "l'atac" de diumenge al matí a la façana de l'edifici de la subdelegació a Girona, pintada de groc per un grup d'independentistes. Segons ha informat Millo, la Guàrdia Civil va obrir diligències ( pel discurs de Madrenas i per les pintades) i ha elaborat un atestat on es recullen tots els fets, que s'enviaran a la fiscalia per si poden ser delicte. A més, tampoc descarta que s'investigui els Mossos d'Esquadra que es van "quedar mirant" com pintaven l'edifici.



Madrenas, contra les "invencions" de Millo

L'alcaldessa de Girona ha qualificat de relat "completament inventat" la versió del delegat del govern espanyol a Catalunya. A través del seu compte de Twitter, ha reaccionat Marta Madrenas a les acusacions d'Enric Millo; així com també ha fet l'organització La Forja, autora de les pintades a l'edifici. A través de la mateixa xarxa social, asseguren que el "jovent revolucionari seguirà plantant cara i lluitant per la llibertat". A més, pregunten retòricament si es pensaven que després de la "brutal repressió" anirien "cap a casa".